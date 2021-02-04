В Гродно спасатели спасли пса, который провалился в воду на озере Юбилейном

Погонишься за двумя зайцами - ни одного не поймаешь. Однако никто не дает гарантии, что пробежка и за одним увенчается успехом. Например, в Гродно преследование ушастого едва не закончилось трагично для пса. Сорокакилограммовый охотник провалился в воду на озере Юбилейном. Благо инцидент увидели прохожие и вызвали спасателей. Собака была довольно далеко от берега - в шестидесяти метрах, она ухватилась лапами за кромку льда. На помощь приплыли спасатели. Животное погрузили на специальную доску и вытащили. Уже в авто его отогрели, а позже накормили. Кстати, судя по ошейнику, у пса есть хозяева. После кормежки он побрел домой.



