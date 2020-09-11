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В Гродно столкнулись маршрутка и автомобиль скорой помощи

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии в Гродно. Накануне там столкнулись маршрутка и скорая. Авария случилась в районе старого моста через Неман. Скорая помощь с включенными проблесковыми маячками двигалась в сторону Советской площади, навстречу ей ехала маршрутка. Столкновения избежать не удалось: удар пришелся в левую заднюю часть маршрутного "Мерседеса". На месте медики осмотрели пассажиров микроавтобуса, серьезных повреждений никто не получил. Действиям каждого из участников ДТП будет дана правовая оценка.

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