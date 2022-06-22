В Гродно трое мужчин избили товарища из-за 70 рублей

Избили товарища за 70 рублей. Следователи в Гродно разбираются в деле о разбое. По материалам следствия, трое мужчин выпивали в подвале жилого дома. Во время застолья двое участников решили обчистить третьего. Злоумышленники напали на компаньона и избили его. Угрожая горлышком от разбитой бутылки, они забрали у приятеля 70 рублей и мобильный телефон. Деньги нападавшие потратили на алкоголь. Вскоре фигурантов задержали. По информации СК, ранее у мужчин были проблемы с законом. Сейчас их действия квалифицированы по статье "Разбой". Они под стражей