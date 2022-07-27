В Гродно у пешеходного перехода дотла сгорел минивэн

Минивэн сгорел дотла прямо у пешеходного перехода в Гродно. Fiat Ulysse загорелся во время движения. Очевидцы пытались потушить машину, однако штатные огнетушители не смогли справиться с пламенем. Столб дыма, поднимавшийся над местом происшествия, было видно в нескольких районах города. Уже спасатели потушили Fiat, однако от авто мало что осталось. Стекла лопнули от высокой температуры, багажник, моторный отсек и салон сгорели. Уцелели лишь задние шины и кое-где краска на кузове. Что стало причиной возгорания, устанавливают специалисты.