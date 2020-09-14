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В Гродно задержали мужчину по подозрению в особо злостном хулиганстве
Угрожал пистолетом и заставил стать на колени. В Гродно задержали мужчину по подозрению в особо злостном хулиганстве. Сообщение в милицию поступило на минувших выходных. По данным милиции, три студентки гуляли по улице Доватора. В какой-то момент к ним подошел незнакомец, достал пистолет и стал угрожать. Мужчина требовал покинуть это место либо он будет стрелять. При этом агрессор приказал одной встать на колени, кроме того выстрелил из пневматики в воздух. Девушки убежали и тут же сообщили об инциденте в милицию. На следующее утро подозреваемого удалось задержать в одном из притонов города. При нем был найден пневматический пистолет. Свой поступок он объяснил тем, что был пьян. Возбуждено уголовное дело.
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