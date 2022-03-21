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В Гродно задержан закладчик мефедрона
21.03.2022
10:13
Президент
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Александр Лукашенко принял с докладом главу Администрации Президента
1 час назад
Лукашенко попросил журналистов кое-что передать руководителям СМИ
1 час назад
"Уже достаточно" - Лукашенко высказался о собранных 1,5 млн подписей за его выдвижение на выборах
3 часа назад
Лукашенко на встрече с инициативной группой: Честно мне напишите, что сказали люди
4 часа назад
Политика
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"У нас достигнуты великолепные результаты". Кочанова о сотрудничестве Беларуси и Азербайджана
Недавно
Сергей Лавров посетит с рабочим визитом Брест
4 часа назад
На выборах-2025 будет работать центр общественного наблюдения
20.11.2024
14:36
Выборы-2025: информационный центр ЦИК будет работать с 24 по 27 января
20.11.2024
12:40
Как подготовить делегатов ВНС к глобальным вопросам, рассказал Александр Маркевич
20.11.2024
11:50
Общество
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Технопарки Беларуси в проекте "На контроле Президента"
2 часа назад
Инновационные подходы и передовые практики будут представлены на Международной конференции Суда ЕАЭС
2 часа назад
Когда в Витебске появится целый квартал электродомов
2 часа назад
Парламентарии Беларуси и России соберутся в Санкт-Петербурге для решения важнейших вопросов
5 часов назад
Экономика
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"Надо объединять усилия". Головченко о сотрудничестве в машиностроении Беларуси и России
Недавно
Стоимость биткоина снова обновила исторический максимум
1 час назад
Какие услуги будет оказывать новый транспортно-логистический центр под Минском
6 часов назад
Замкнутый цикл производства - от поля до готовой продукции на прилавках магазинов - оправдал себя
17 часов назад
ВВП плюс 4,2 % - в правительстве рассмотрели итоги работы экономики за 9 месяцев
17 часов назад
В мире
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Захарова: Евромайдан в Украине был проплачен Западом для выкачивания ресурсов из страны
Недавно
Международный уголовный суд выдал ордера на арест Нетаньяху и Галанта
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За счет чего Трамп собирается сделать Америку снова великой
Недавно
Удар по территории России ракетами Storm Shadow: Киев ждет ответа на провокацию
2 часа назад
Регионы
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Мэр Минска проинспектировал строительство мусороперерабатывающего завода
11.11.2024
18:36
Строительство поликлиник и жилья - как развивается Минский район
11.11.2024
17:24
В Борисовском районе создали STEM-пространство для детей с особенностями развития
05.11.2024
18:35
В Парохонске открыли спорткомплекс в рамках проекта "Спорт для всех"
05.11.2024
17:20
В Боровлянах открыли новый кабинет МРТ
05.11.2024
15:52
Происшествия
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В Климовичской районной больнице произошло возгорание
1 час назад
Россиянке не хватило денег расплатиться в пункте выдачи заказов маркетплейса, и тогда родился план
6 часов назад
Минчанка нашла коробку с 3 тыс. долларов и решила порадовать себя
6 часов назад
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей
24 часа назад
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