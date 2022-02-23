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В Гродно задержана молодая пара за распространение психотропов
Искали легкие деньги, но получили тяжелые последствия. В Гродно задержана молодая пара за распространение психотропов. По данным следствия, в середине февраля в областном центре был задержан 20-летний житель Зельвы и его 18-летняя подруга, их подозревают в незаконном обороте наркотиков. При себе у задержанных был пакет с неким веществом бежевого цвета, экспертиза покажет, что это параметилэфедрон.
В съемной квартире, где пара жила, изъяли предметы, которые используют для расфасовки психотропов и сверток с наркотиком. А в телефоне юноши было фото с координатами закладок. Молодой человек рассказал, что работать на интернет-площадку начал в середине декабря прошлого года. Ему нужно было забирать крупные закладки, фасовать и оставлять в тайниках для клиентов. Задержанный отметил - искал легких денег. Девушка свою причастность отрицает.
Парень нигде не работал, его спутница учится в колледже. Ранее судимы они не были. Действия юноши квалифицированы по части 3 ст. 328. Он под стражей.
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