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В Гродно задержаны двое 20-летних парней по подозрению в грабеже
Этот инцидент произошел в магазине на железнодорожном вокзале и попал на записи камер видеонаблюдения. Приятели ходили по торговому залу и рассматривали ассортимент, вот только платить за выбранные продукты не захотели. Сообщается, что один из них спрятал под куртку ветчину, второй взял бутылку алкоголя.
А в Гомеле трое мужчин пытались вынести из магазина алкоголь и продукты на 1250 рублей. Не помогли и меры предосторожности: мужчины зашли в магазин по очереди, ходили по отдельности и складывали товар в корзину. Встретились компаньоны в хлебном отделе, где и перегрузили все продукты в рюкзак. Однако за действиями друзей уже наблюдали сотрудники охраны, которые встретили одного из жуликов у выхода из магазина. В это время двое подельников прятали под одежду виски и водку. Отметим, что им также не удалось уйти незамеченными. Уголовное дело возбуждено по статье «Кража».
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