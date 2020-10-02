Превышение скорости на авто - не актуально. Штраф за сверхбыструю езду на моноколесе - самое оно. В интернете появилось видео необычного нарушения ПДД. Участник дорожного движения разогнался до 90 километров в час, об этом говорит запись из соседней машины, где был снят спидометр. И все бы ничего, но лихачем оказался всадник на моноколесе. Попал ли нарушитель на фотофиксацию, история умалчивает.