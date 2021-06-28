В интернете среди подростков стало популярно воровать колпачки с автомобилей и продавать их на барахолках

Новый тренд TikTok - в интернете среди подростков набирает обороты тенденция воровать колпачки с автомобилей и продавать их на барахолках и шиномонтажах. Сомнительный детский бизнес вызвал бурю эмоций и негодований среди водителей. Автомобилисты все чаще находят юных бизнесменов. Кто-то просто ведет их к родителям или вызывает милицию, а кто-то делает школьников популярными в интернете, публично наказывая за воровство. Милиция расценивает охоту на колпачки как мелкое хищение, но порой возраст ребят слишком мал, чтобы привлечь их к ответственности. Между тем все больше подростков из Беларуси увлекаются сомнительной забавой.





Владимир Королев узнал нюансы детского бизнеса.

Юный бизнесмен хвастается дневной добычей - за день он успел скрутить ниппели у десятков авто. Все это подросток планирует продать, а, следовательно, заработать. И таких предприимчивых школьников все больше. Некоторые умудряются даже записывать свои нарушения на камеру под видом инструкций.



Такой детский бизнес вызвал бурю эмоций и негодований среди водителей. Кому понравится, что его автомобиль без ниппеля? Реакция не заставила себя ждать. Слезы и извинения почти сразу появились также в интернете.



Странный тренд перекочевал и в Беларусь. В одном из дворов Гродно ребятня бегает по парковке и снимает ниппели. Колпачки в двадцатых годах стали аналогом фантиков и наклеек в жвачках, которыми дети обменивались в девяностых. И таких случаев с каждым днем все больше.



В Молодечно 40-летняя женщина, увидев мальчишек возле своей машины, заставила их показать карманы, поскольку днем ранее у нее украли ниппели. Среди пятнадцати колпачков нашла и свои два.



Если задержанным больше 14 лет, то им грозит не просто беседа с ними и родителями. Мелкое хищение влечет за собой штраф до 870 рублей.





