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В Ивановском районе 16-летний бесправник на мотоцикле столкнулся с легковушкой
В Ивановском районе 16-летний бесправник на мотоцикле "Минск" столкнулся с легковушкой. Подросток в больнице. Инцидент произошел днем в агрогородке Мотоль. По предварительной информации, мотоциклист не выбрал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди автомобиля "Форд" под управлением 75-летнего водителя и протаранил машину.
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