В Ивановском районе 16-летний бесправник на мотоцикле столкнулся с легковушкой

В Ивановском районе 16-летний бесправник на мотоцикле "Минск" столкнулся с легковушкой. Подросток в больнице. Инцидент произошел днем в агрогородке Мотоль. По предварительной информации, мотоциклист не выбрал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди автомобиля "Форд" под управлением 75-летнего водителя и протаранил машину.