В Ивановском районе 61-летний мужчина ради алкоголя готов был зарезать свою мать

Ради алкоголя готов был зарезать родную мать. О том, что отец напал на бабушку и требует денег, в милицию сообщила дочь нападавшего и соответственно внучка пострадавшей. Выяснилось, что 61-летний мужчина в последнее время часто выпивал, а когда закончились алкоголь и деньги, стал просить у матери в долг, но та отказала. Отпрыск разозлился и стал угрожать родительнице. Потом и вовсе схватил нож. Милиционеры обезвредили дебошира, а следователи возбудили в отношении него уголовное дело за угрозу убийством.