3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
В Ивановской области криминальная троица промышляла хищениями дорогих авто
Позарились на чужое. В Ивановской области силовики задержали криминальную троицу, которая промышляла хищениями дорогих авто. Уголовные дела возбуждены по статье "Кража".
Уже во время расследования стало ясно, что действуют напарники по одному сценарию. Ночью они приходят к парковкам во дворах жилых домов, выбирают цель и разбивают стекла в авто. Как только злоумышленники забирались в салон, они перепрограммировали электронные автомобильные системы и похищали транспорт.
Во время обысков у задержанных изъяли фальшивые регистрационные номера, а также оборудование для вскрытия и перекодирования электронных систем автомобилей. Оперативники обнаружили уже 6 похищенных машин. На двух из них катались сами фигуранты, еще пара авто была спрятана в гараже подельников, а остальной транспорт злоумышленники просто бросили в безлюдных местах. Спрашивается, так зачем крали?
Кстати, найденных "ласточек" вернули владельцам.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
МООП - на страже порядка. Расскажем, какие задачи перед собой ставят молодежные отряды
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все