В Ивановской области криминальная троица промышляла хищениями дорогих авто

Уже во время расследования стало ясно, что действуют напарники по одному сценарию. Ночью они приходят к парковкам во дворах жилых домов, выбирают цель и разбивают стекла в авто. Как только злоумышленники забирались в салон, они перепрограммировали электронные автомобильные системы и похищали транспорт.

Во время обысков у задержанных изъяли фальшивые регистрационные номера, а также оборудование для вскрытия и перекодирования электронных систем автомобилей. Оперативники обнаружили уже 6 похищенных машин. На двух из них катались сами фигуранты, еще пара авто была спрятана в гараже подельников, а остальной транспорт злоумышленники просто бросили в безлюдных местах. Спрашивается, так зачем крали?