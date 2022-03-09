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В Ивацевичах и в Барановичах спасли попавших в беду собак

Спасатели Брестской области помогали животным. В Ивацевичах в беде оказался пес, который упал в бассейн на приусадебном участке.

В Барановичах собака провалилась в подвальную яму одного их жилых домов. В обоих случаях бойцы МЧС не прошли мимо.

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