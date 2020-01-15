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В Ивьевском районе сельская мафия похитила в хозяйстве 10 тонн зерна
Каждому по 2,5 тонны зерна. Именно такая добыча выпала на долю каждого участника криминального квартета, который орудовал в Ивьевском районе. Сельская мафия похитила в хозяйстве 10 тонн зерна. Как выяснилось, двое из злоумышленников работали на складе оператором и сторожем. Каждый раз, как только руководители уезжали по делам,эти "работники" готовили по 5-6 мешков с зерном "к отправке". После работы, как правило, ночью жулики приезжали за добычей.
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