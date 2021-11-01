В Калинковичах таксист обокрал Свято-Казанский собор. Для своего преступления злоумышленник выбрал классический способ взлома - разбил окно, открыл его и пробрался в церковную лавку. От туда "форточник" похитил наличные деньги и серебряные украшения. Но воспользоваться добычей жулик не успел. На его след вышли сыщики, которые изучили видео с камер наблюдения и узнали человека на записи. Подозреваемый - 37-летний водитель такси, который ранее уже имел проблемы с законом. Как выяснилось, похищенное серебро он спрятал в лесу. Сейчас мужчина задержан, а в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Кража".