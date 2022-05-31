ЧПЗона X

В Калинковичском районе в ДТП погибли два подростка

2 человека погибли в ДТП с участием мототранспорта. Одному - 18, второму 15 лет. В ГАИ рассказали подробности происшествий. Так, в Калинковичском районе 16-летний водитель не справился с управлением мотоцикла и въехал столб. Как результат - он и его 17-летний приятель с травмами госпитализированы. Еще один 18-летний пассажир погиб на месте.

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