3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
В Каменецком районе мужчина получил ожоги, когда пытался потушить пожар
В Каменецком районе мужчина получил ожоги, когда пытался потушить пожар, горела сухая трава. Пострадавший позже рассказал, что на рыбалке закурил, спичку бросил рядом на землю. В итоге вспыхнула трава. Мужчина самостоятельно попытался побороть стихию, но силы были неравны. Понимая, что надо звать на помощь, он набрал 101 и вызвал медиков. Точную причину возгорания не называют, но очевидно, что человеческий фактор присутствует.
Президент
Все
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
"Вы моя гордость" - Лукашенко наградил передовиков АПК Могилевской области
Лукашенко: Желающие развязать войну в Беларуси боятся нашего единства
Лукашенко отметил, что благодаря трудовому единству у белорусов есть независимость
Политика
Все
Общество
Все
Настоящая венецианская карусель появится в Минске к Рождеству
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
Белоруска Стасья Корсак - в десятке лучших в телеконкурсе детской авторской песни "Наше поколение"
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все