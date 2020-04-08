В Каменецком районе мужчина получил ожоги, когда пытался потушить пожар, горела сухая трава. Пострадавший позже рассказал, что на рыбалке закурил, спичку бросил рядом на землю. В итоге вспыхнула трава. Мужчина самостоятельно попытался побороть стихию, но силы были неравны. Понимая, что надо звать на помощь, он набрал 101 и вызвал медиков. Точную причину возгорания не называют, но очевидно, что человеческий фактор присутствует.