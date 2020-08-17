В Каменецком районе мужчина упал в питьевой колодец: на помощь пришли бойцы МЧС

Сообщение поступило утром: на территории частного подворья в деревне Велички человек упал в колодец. Выяснилось, что при спуске для его очистки, мужчина сорвался с веревки. Спасателям пришлось задействовать специальное оборудование, пострадавшего достали на поверхность и передали медикам. С предварительными диагнозами "перелом, переохлаждение организма" он был госпитализирован.



