В Каменецком районе обнаружен боеприпас

Металлический предмет откопали во время проведения весенних полевых работ. На место инцидента приехали бойцы саперно-пиротехнической группы. Территорию, где обнаружили взрывоопасный предмет, оперативно перекрыли. По оценке специалистов, находкой стал артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Боеприпас вывезли на полигон и уничтожили.