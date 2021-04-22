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В Каменецком районе обнаружен боеприпас

Металлический предмет откопали во время проведения весенних полевых работ. На место инцидента приехали бойцы саперно-пиротехнической группы. Территорию, где обнаружили взрывоопасный предмет, оперативно перекрыли. По оценке специалистов, находкой стал артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Боеприпас вывезли на полигон и уничтожили.

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