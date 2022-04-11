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В Каменецком районе правоохранители взяли с поличным самогонщика
В Каменецком районе ликвидирован мини-завод по производству самогона. Сообщается, что самогонщика правоохранители взяли с поличным - во время процесса изготовления нелегальной продукции. Случилось это после того, как оперативники заглянули в нежилой дом. Их внимание привлек припаркованный автомобиль возле жилища. Как выяснилось, производство самогона организовал 47-летний житель Каменецкого района. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения. Самогонный аппарат, а также 130 литров готового продукта были изъяты. По словам хозяина, он не продавал спиртное, а делал его исключительно для себя.
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