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В Канаде воры решили обнести банк - их убили

Грабеж со стрельбой в Канаде. Двое вооруженных мужчин вошли в банк и открыли огонь по полицейским. Ответным огнем они были убиты. Шестеро правоохранителей получили ранения разной степени тяжести. Момент ожесточенной перестрелки снял один из прохожих.

К счастью, никто из клиентов и сотрудников банка не пострадал. Полиция сообщила, что разыскивает еще одного возможного соучастника нападения.

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