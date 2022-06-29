В Канаде воры решили обнести банк - их убили

Грабеж со стрельбой в Канаде. Двое вооруженных мужчин вошли в банк и открыли огонь по полицейским. Ответным огнем они были убиты. Шестеро правоохранителей получили ранения разной степени тяжести. Момент ожесточенной перестрелки снял один из прохожих.