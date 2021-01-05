В Хотимске задержан пьяный водитель

Изначально мужчина за рулем "тойоты" не остановился после звукового и светового сигнала. Машину пришлось заблокировать. Нарушителем оказался 63-летний местный житель. Он отмечал праздники, поссорился с женой и решил покататься по городу выпившим. В выдыхаемом шофером воздухе содержалось две промилле алкоголя. Теперь за пьяный руль мужчина лишится водительского удостоверения сроком на три года.



