В Китае мужчина спас малыша, повисшего на седьмом этаже

В Китае мужчина спас малыша от падения с седьмого этажа. Инцидент произошел в многоэтажном жилом доме в городе Фошань. На записи, сделанной очевидцем, видно, что двухлетний ребенок застрял головой между перилами. При этом квартира находилась на 7 этаже. Благо, на помощь малышу подоспел неравнодушный человек, который спас ребенка и передал его родителям.