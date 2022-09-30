ЧПЗона X

В Китае мужчина спас малыша, повисшего на седьмом этаже

В Китае мужчина спас малыша от падения с седьмого этажа. Инцидент произошел в многоэтажном жилом доме в городе Фошань. На записи, сделанной очевидцем, видно, что двухлетний ребенок застрял головой между перилами. При этом квартира находилась на 7 этаже. Благо, на помощь малышу подоспел неравнодушный человек, который спас ребенка и передал его родителям.

Фото: pixabay.com

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все