В Китае собака вытащила коротнувший удлинитель из розетки и спасла хозяев от неминуемого пожара

В Китае от неминуемого пожара своих хозяев спасла собака. На записи с камеры видеонаблюдения видно, как от короткого замыкания загорается удлинитель. Это все увидел домашний питомец и начал вытаскивать коротнувший электроприбор из розетки. У него все получилось, ЧП миновало. Судя по тому, какая награда в конце ролика ожидала бдительного пса, хозяину явно пришелся по душе его поступок.