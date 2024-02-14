ЧПЗона X

В Китае собака вытащила коротнувший удлинитель из розетки и спасла хозяев от неминуемого пожара

В Китае от неминуемого пожара своих хозяев спасла собака. На записи с камеры видеонаблюдения видно, как от короткого замыкания загорается удлинитель. Это все увидел домашний питомец и начал вытаскивать коротнувший электроприбор из розетки. У него все получилось, ЧП миновало. Судя по тому, какая награда в конце ролика ожидала бдительного пса, хозяину явно пришелся по душе его поступок.

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