В Клецком районе задержали группу охотников-нелегалов

Охотников-нелегалов в угодьях Клецкого района задержали сотрудники Госинспекции. В итоге у одного из мужчин (а позже станет известно, что задержаны жители Минска) в рюкзаке были обнаружены предметы для разделки туши диких животных со следами крови.

После госинспекторы провели тщательный осмотр местности и обнаружили останки самки косули европейской. Тогда уже один из фигурантов сознался, что он действительно охотился нелегально.

В итоге вред окружающей среде - 120 базовых величин или 3840 рублей. В отношении охотников возбужден ряд уголовных дел за незаконную добычу и транспортировку дикого животного, в частности косули.