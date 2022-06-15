Женщина остановила поезд, чтобы поинтересоваться, в правильном ли направлении она идет

И коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет… В этой истории героиня пошла дальше и останавливала она поезда, да еще и на полном ходу. Сразу спойлер: дама жива и с ней все в порядке теперь уже, но начиналось с того, что 50-летняя женщина возвращалась домой (а это Кличевский район) из Бобруйска. Там она внуков навещала и слегка выпила. После отправилась домой на дизеле, но не на том. Ошибку осознала и сорвала стоп-кран. Вышла и добираться решила прямо по железнодорожным путям.



Навстречу - поезд, транспорт героиня ролика решила остановить, чтобы поинтересоваться, в правильном ли направлении она движется. Машинист вовремя сориентировался, обошлось без жертв. Но мужчина вызвал милицию, дальше с нарушительницей разбирались правоохранители, было составлено два протокола. После даму посадили в нужный поезд, но в пути она вновь выпила - сценарий повторился. К счастью, финал также без изменений. Женщина не пострадала, снова протоколы и домой уже возвращалась в сопровождении сына.