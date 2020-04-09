Помощь спасателей понадобилась пострадавшим в ДТП. В Климовичах на улице Герцена столкнулись микроавтобус и легковушка. На горячую линию МЧС позвонил дежурный врач скорой помощи с просьбой прислать специалистов. В салоне "Фольксваген-Пассат" оказалась заблокирована супруга водителя. Уже спустя 4 минуты на месте вызова были спасатели. Работники МЧС при помощи специальных инструментов освободили женщину и передали в руки медиков. Сообщается, что пострадавшую и ее 19-летнего сына госпитализировали в хирургическое отделение. О причинах ДТП не сообщается.