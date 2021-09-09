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В Кобрине двое ранее судимых мужчин ограбили помещение боксерского клуба
Отнюдь не тяга к спорту привела в спортзал - в Кобрине задержаны двое мужчин, которые обчистили помещение боксерского клуба. 13 боксерских мешков, смесители, раковину и батарею - такой набор унесли жулики.
Свою добычу фигуранты спрятали дома у знакомой. С женщиной договорились заранее. Правда, ей не сообщили, что имущество чужое. Надо сказать, что времени мужчины зря не теряли и часть вещей продали, а деньги поделили. Свою вину они признали. Правовую оценку действиям злоумышленников теперь дадут следователи.
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