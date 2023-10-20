3.77 BYN
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3.21 BYN
В Кобрине на пожаре спасена женщина
Нашли на тлеющем диване. В Кобрине на пожаре спасена женщина. Завидев дым в частном доме, испуганные соседи вызвали спасателей. К моменту приезда огнеборцев работал пожарный извещатель. В задымленной комнате бойцы МЧС нашли хозяйку, которая к этому времени проснулась от шума извещателя.
Пострадавшей надели кислородную маску и вынесли на свежий воздух, где ее ждала бригада врачей. Причину возгорания только предстоит установить специалистам.