Нашли на тлеющем диване. В Кобрине на пожаре спасена женщина. Завидев дым в частном доме, испуганные соседи вызвали спасателей. К моменту приезда огнеборцев работал пожарный извещатель. В задымленной комнате бойцы МЧС нашли хозяйку, которая к этому времени проснулась от шума извещателя.