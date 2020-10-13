В Кобринском районе мужчин пытались забрать более 240 килограммов комбикорма

Попытка запастись на зиму оказалась неудачной. В Кобринском районе задержаны двое мужчин, они пытались забрать с территории предприятия более 240 килограммов комбикорма. По информации милиции, жулики разобрали кирпичную кладку и пробрались в помещение, где хранился комбикорм. Заметив отверстие в стене, сторож позвонил на линию 102. После этого он вместе с другим работником проверил склад, там и обнаружил двух незваных гостей. Как стало известно, к делу имеет отношение 54-летний сотрудник организации, а также его 61-летний напарник-пенсионер. Последний с места происшествия сбежал. Второй мужчина был пьян. Сообщается, что в ту ночь товарищи планировали увезти на велосипедах 11 мешков комбикорма. Но не успели. Беглеца, к слову, вскоре задержали. Свою вину мужчины признали полностью.