В Кобринском районе случились два пожара, в результате которых повреждены грузовики

Один владелец, два автомобиля и оба сгорели. В Кобринском районе в течение нескольких недель случились два пожара, в результате которых огонь повредил грузовики. Причем обе машины принадлежат одному человеку. В первом случае, огонь уничтожил тягач и повредил прицеп. Тогда были назначены необходимые экспертизы и после проведения всех проверок, главной версией ЧП стал поджог. По данному факту возбудили уголовное дело. А спустя несколько недель вновь пожар и вновь грузовик с прицепом - хозяин машины один и тот же человек. Огонь заметил сосед и вызвал спасателей. И в данном случае тоже была назначена экспертиза. Но на этот раз оказалось, что причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки.