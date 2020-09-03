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В Кобринском районе случились два пожара, в результате которых повреждены грузовики
Один владелец, два автомобиля и оба сгорели. В Кобринском районе в течение нескольких недель случились два пожара, в результате которых огонь повредил грузовики. Причем обе машины принадлежат одному человеку. В первом случае, огонь уничтожил тягач и повредил прицеп. Тогда были назначены необходимые экспертизы и после проведения всех проверок, главной версией ЧП стал поджог. По данному факту возбудили уголовное дело. А спустя несколько недель вновь пожар и вновь грузовик с прицепом - хозяин машины один и тот же человек. Огонь заметил сосед и вызвал спасателей. И в данном случае тоже была назначена экспертиза. Но на этот раз оказалось, что причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки.
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