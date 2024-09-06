В Кобринском районе такси попало в ДТП - водитель в больнице

В Кобринском районе шофер такси попал в ДТП на встречке. Сообщается, что авария произошла на автодороге Кобрин - граница Украины.

По предварительной информации, водитель Volkswagen на закруглении выехал на полосу встречного движения и задел колесо прицепа трактора МТЗ. От удара такси перевернулось. Водитель легковушки угодил в больницу. Его пассажир не пострадал.