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В Кобринском районе такси попало в ДТП - водитель в больнице

В Кобринском районе шофер такси попал в ДТП на встречке. Сообщается, что авария произошла на автодороге Кобрин - граница Украины.

По предварительной информации, водитель Volkswagen на закруглении выехал на полосу встречного движения и задел колесо прицепа трактора МТЗ. От удара такси перевернулось. Водитель легковушки угодил в больницу. Его пассажир не пострадал.

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