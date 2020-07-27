Поляна чудес прямо во дворе. В Кобринском районе уничтожили плантацию дикорастущей конопли. Участок, где расположилось растение, находился во дворе дома жителя деревни Мухоловка. Каннабис рос рядом с картофелем и достиг внушительных размеров - не менее 2 метров. Хозяин знал об ответственности за выращивание запрещенной травы. И все-таки растение не убрал. В этом помогли стражи порядка - уничтожено около 53 килограммов наркозелья.