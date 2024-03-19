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В Колодищах около СТО сгорели 6 электромобилей
Правоохранители выясняют обстоятельства пожара в пригороде столицы, где на стоянке в Колодищах около СТО сгорели 6 электромобилей.
ЧП произошло на прошлой неделе около полуночи. Что стало причиной огня, пока неизвестно. В интернете очевидцы делятся фотографиями утренних сгоревших машин. Они же пишут, что всё началось с возгорания Porsche, вскоре пламя перекинулось на Tesla и другие авто.
О пострадавших не сообщается, как и не называется сумма ущерба. Большинство автомобилей выгорели полностью.
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