Правоохранители выясняют обстоятельства пожара в пригороде столицы, где на стоянке в Колодищах около СТО сгорели 6 электромобилей.

ЧП произошло на прошлой неделе около полуночи. Что стало причиной огня, пока неизвестно. В интернете очевидцы делятся фотографиями утренних сгоревших машин. Они же пишут, что всё началось с возгорания Porsche, вскоре пламя перекинулось на Tesla и другие авто.