В Кореличском районе пенсионерка на велосипеде угодила под колеса МАЗа - женщина скончалась на месте. Инцидент произошел утром 19 сентября. По информации ГАИ, 67-летняя женщина ехала на велосипеде, не убедилась в безопасности и выехала со второстепенной дороги на главную. Ее сбил большегруз.