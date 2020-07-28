Шоу получилось, но секрет фокусника раскрыли… В Костроме бывший сотрудник ювелирного завода устроил пожар на предприятии. Всё, чтобы скрыть недостачу, которую, кстати, обнаружил владелец производства. Куда-то исчезли 18 килограммов серебра. Вроде бы не иголка в стоге сена, но найти драгоценности не удалось даже во время инвентаризации. Оперативники выяснили, что экс- менеджер фабрики имеет пагубное пристрастие к азартным играм. Сложив два плюс два появился подозреваемый.



На чём играл парень, помимо нервов работодателя, в материале Елизаветы Лакотко. Каждый может ошибиться и обсчитаться... но не на 18 же килограммов драгоценностей? Весомую недостачу, при чём в прямом смысле слова, обнаружил владелец ювелирного завода в Костроме. Стоимость изделий из серебра, которые бесследно исчезли, составила примерно 20 тысяч долларов.



Злоумышленник отличился не только пристрастием к азартным развлечениям, но и нестандартным решением проблем. А вот и кадры, как парень пытался выйти из ситуации... Дабы махинации не приписали его персоне, молодой человек организовал огненное представление прямо в здании былой работы. Пришёл туда ночью с горючим и молотком.



Яркое шоу закончилось не менее красочным фиаско. В отношении подозреваемого возбуждено несколько уголовных дел - за присвоение или растрату, а также за умышленное уничтожение имущества. Отыграет ли фигурант свои позиции, покажет время. Ущерб нанесённый огнём ещё не подсчитан, но и его погашение ляжет на плечи прогоревшего игромана.



