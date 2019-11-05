В Костюковичском районе работника местного хозяйства подозревают в хищении топлива

В Костюковичском районе внимание правоохранителей привлек работник местного хозяйства. Его подозревают в хищении топлива. Почти 200 литров крашеного дизеля нашли на участке пенсионера. Позже выяснилось, что топливо принадлежит другому местному жителю, работнику одного из хозяйств. Дизтопливо передано на хранение этому предприятию. Проводится проверка. Подозреваемому как минимум грозит административная статья.