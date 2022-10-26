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В Краснопольском районе ногу мужчины зажало в мотокультиваторе, на помощь пришли спасатели

Зажало в мотокультиваторе - помощь спасателей понадобилась жителю Краснопольского района, который получил серьезные травмы, работая на приусадебном участке.

Инцидент случился в деревне Горы. Фрезой мужчине зацепило одежду и затянуло ногу под работающую технику. Пострадавший был госпитализирован.

Фото:mchs.gov.by

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