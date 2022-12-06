В Кричеве на заводе погиб рабочий, на месте происшествия работают следователи

Следователи выясняют обстоятельства гибели рабочего на производстве в Кричеве. Мужчину зажало конструкцией. Это случилось на территории предприятия. По предварительной информации, произошло произвольное движение устройства, которое было на ремонте. В это время работник находился рядом с конструкцией. От полученных травм он погиб. На месте работали эксперты и следователи. СК проводит проверку по данному факту.