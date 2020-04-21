В Крупском районе сыщики с поличным задержали жителей Минской области по подозрению в хищении деловой древесины

Действовали по отработанной схеме со всеми мерами предосторожности. В Крупском районе столичные сыщики с поличным задержали четырех жителей Минской области по подозрению в хищении деловой древесины. Как установили правоохранители, первый эпизод случился в Минске еще месяц назад. Тогда из столичного микрорайона Сосны, с территории лесопаркового хозяйства, пропало почти 30 кубов дерева. Сразу поймать злоумышленников не удалось, и в апреле они снова вышли на дело. Известно, что двое из квартета работали индивидуальными предпринимателями в сфере деревообработки. Ранее никто из них к уголовной ответственности не привлекался. Сейчас по факту кражи, совершенной группой лиц, дело возбудили.



