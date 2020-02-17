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В лагере "Загорье" разместят около 200 китайских студентов, вернувшихся в Беларусь

Учреждение примет 32 человека. Они будут жить под наблюдением врачей в течение двух недель. Отметим, каждый из этих студентов уже прошел 14-дневный карантин в Китае. Отмечается, что все медицинские сотрудники, которые будут работать в "Загорье", прошли дополнительную подготовку.

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