В лагере "Загорье" разместят около 200 китайских студентов, вернувшихся в Беларусь

Учреждение примет 32 человека. Они будут жить под наблюдением врачей в течение двух недель. Отметим, каждый из этих студентов уже прошел 14-дневный карантин в Китае. Отмечается, что все медицинские сотрудники, которые будут работать в "Загорье", прошли дополнительную подготовку.



