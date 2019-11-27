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В Латвии задержали белоруса-дальнобойщика по подозрению в контрабанде крупной партии наркотиков
В Латвии задержали белоруса-дальнобойщика по подозрению в контрабанде крупной партии наркотиков - речь идет о почти 320 килограммах таблеток экстази. Об этом сообщила служба латвийской таможни. Спецоперация Европола проходила на территории нескольких стран ЕС. В результате задержали двоих подозреваемых, в том числе белоруса. Грузовой автомобиль перехватили в районе Даугавпилса. Среди грузов в авто нашли около 800 000 таблеток. Рыночная цена такого наркотика может составлять больше 2,5 миллиона евро. Установлено, что фура направлялась в Россию.
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