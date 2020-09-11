В Лельчицах спасатели вызволили собаку из погреба

На линию 101 позвонила местная жительница. Дама сообщила, что в ее доме животное провалилось в погреб. По словам хозяйки, она в это время была в огороде. А питомец - соседский. Забежала в жилище собака через открытую дверь. Женщина услышала звук падения, а после и лай. Самостоятельно спасти четвероногого она не могла по состоянию здоровья. В итоге сотрудники МЧС вызволили животное. А доступ к яме ограничили.



