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В Лельчицах спасатели вызволили собаку из погреба

На линию 101 позвонила местная жительница. Дама сообщила, что в ее доме животное провалилось в погреб. По словам хозяйки, она в это время была в огороде. А питомец - соседский. Забежала в жилище собака через открытую дверь. Женщина услышала звук падения, а после и лай. Самостоятельно спасти четвероногого она не могла по состоянию здоровья. В итоге сотрудники МЧС вызволили животное. А доступ к яме ограничили.

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