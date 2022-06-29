В Лельчицком районе мужчина домогался малолетней дочери сожительницы

Домогался малолетней дочери сожительницы. В Лельчицком районе семиклассница рассказала в школе, что боится идти домой, поскольку там к ней пристает отчим. Директор вызвала милицию. Сотрудники ИДН установили, что 45-летний мужчина сожительствует с матерью 13-летней девочки около двух лет. Осенью прошлого года он начал оказывать знаки внимания падчерице, и даже предлагал деньги за интим.



Сергей Потерухин, сотрудник УОПП МОБ УВД Гомельской области:

По словам потерпевшей, она неоднократно говорила матери о приставаниях, однако та ее игнорировала. Возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо малолетней. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы. Родители и педагоги! Установите с детьми доверительные отношения. Договоритесь, чтобы они рассказывали о любых посягательствах на их личное пространство, обращайте внимание на изменения в поведении и не игнорируйте тревожные симптомы.