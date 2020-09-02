Контора только для своих. В Ленинградской области сотрудники полиции раскрыли работу незаконного игорного заведения. Подпольное казино размещалось в одном из бизнес-центров города Всеволожска. Работало заведение исключительно ночью. Полицейские провели обыск, когда в игорном доме проходил турнир по азартным играм среди клиентов. Правоохранители обнаружили, а после изъяли 5 покерных столов, фишки, карты и деньги. Предполагаемый организатор -34-летний мужчина. Сейчас полиции предстоит установить незаконный доход, а также всех соучастников. Возбуждено уголовное дело за незаконную организацию и проведение азартных игр.



