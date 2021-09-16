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В Лиде на станции техобслуживания в результате пожара пострадали три машины

Три машины пострадали в результате пожара на станции техобслуживания в Лиде. По одной из версий, незадолго до ЧП в СТО проводились сварочные работы. Спасателей вызвал работник, убиравший территорию, он почувствовал запах гари. Местные СМИ сообщают, что сгоревшие гаражи арендует индивидуальный предприниматель. В результате огня одна из машин уничтожена полностью. Точную причину пожара установят специалисты.

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