Несколько дней прятал труп на балконе своей квартиры. В Лиде раскрыто убийство, подозреваемый задержан. Сообщается, что после расправы мужчина завернул тело жертвы в полиэтиленовый мешок и вынес на лоджию. Возбуждено уголовное дело. К слову, ранее на фигуранта неоднократно составляли административные протоколы за распитие спиртного в общественных местах.