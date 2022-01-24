В Лиде задержали педофила, надругавшегося над ребенком своей сожительницы

В Лиде задержали педофила, который надругался и избил ребенка своей сожительницы. Так, в пятницу поздно вечером в милицию поступило сообщение из больницы. Туда доставили 7-летнюю девочку. По предварительной информации, она подверглась сексуальному и физическому насилию. Установлено, что 25-летний сожитель матери забрал ребенка из детского сада, привел домой, после чего надругался над малышкой и несколько раз ударил по лицу. Когда мать девочки вернулась с работы и заметила побои, то обратилась к медикам.