В Лидском районе местный житель выращивал коноплю

Осторожно, вас снимает скрытая камера. В Лидском районе в руки наркоконтроля и пограничников Лидского погранотряда попал 34-летний местный житель. Мужчина выращивал коноплю. Известно, что сперва правоохранители нашли поле, где росла конопля. Визуально можно было предположить, что огород не дикий и посевы кто-то культивирует. Было расставлено несколько фотоловушек, а позже и оперативники решили вести наблюдение за объектом. Мужчину задержали на месте, когда он собрал часть урожая. В процессе дальнейшего разбирательства выяснилось, что участок этот уже не первый год хозяин использует под коноплю. Всего изъято порядка двух килограммов урожая и около 500 граммов готовой к употреблению марихуаны. Со слов мужчины, все это он намеревался использовать в личных целях.